Nike V5 Runner Suede
幼童运动鞋
¥469
Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配别致细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。
- 显示颜色： 深队红/大学红/冰川蓝/帆白
- 款式： IO1646-600
Nike V5 Runner Suede
¥469
Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配别致细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。
其他细节
- 织物鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 深队红/大学红/冰川蓝/帆白
- 款式： IO1646-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。