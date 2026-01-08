 
Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋 - 深队红/大学红/冰川蓝/帆白

Nike V5 Runner Suede

幼童运动鞋

¥469
深队红/大学红/冰川蓝/帆白
温和冷月光/浅土褐

Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配别致细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。


  • 显示颜色： 深队红/大学红/冰川蓝/帆白
  • 款式： IO1646-600

Nike V5 Runner Suede

¥469

Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配别致细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。

其他细节

  • 织物鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
  • 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 深队红/大学红/冰川蓝/帆白
  • 款式： IO1646-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。