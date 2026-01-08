Nike V5 Runner Suede 幼童运动鞋结合千禧年风格与舒适脚感，专为小宝贝的双足而设计。匠心鞋头，让脚趾自如活动；鞋面网眼布搭配别致细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。