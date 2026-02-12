 
Nike Vapor 12 男子硬地球场网球鞋 - 白色/狼灰/火山岩红

Nike Vapor 12

男子硬地球场网球鞋

18% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。Nike Vapor 12 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，添加诸如 Air Zoom 缓震配置等适合当代赛场的性能设计，助你强势发起进攻。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/火山岩红
  • 款式： IB2534-100

上世纪 90 年代，"Hot Lava"设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。Nike Vapor 12 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，添加诸如 Air Zoom 缓震配置等适合当代赛场的性能设计，助你强势发起进攻。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。 精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。 可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节

  • 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
  • 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 白色/狼灰/火山岩红
  • 款式： IB2534-100

