Nike Vapor 12 Hypersmash

¥1,039 ¥1,299 20% 折让

硬地球场是稳定性很高的场地类型，同时也特别严苛。Nike Vapor 12 Hypersmash 男子硬地球场网球鞋的鞋面和外底采用匠心材料，铸就出众抓地力和耐穿性，助力发挥迅疾表现。Air Zoom 缓震配置有效缓震，而灵感源自 2008 年 Hyperdunk 篮球鞋的设计细节，让你未踏赛场先胜一筹。

稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。 缓震回弹，出众脚感 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。 轻装上阵 该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。 精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。 稳定出众 结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。 可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。 轻盈鞋面 采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。

其他细节 中足贴合内衬设计，打造出色贴合感，助力快速切入

该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感