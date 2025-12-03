Nike Vapor 12 Magnolia
男子硬地球场网球鞋
14% 折让
穿上这款 Nike Vapor 12 Magnolia 男子硬地球场网球鞋，赢得丰厚的“战利品”。金色耐克勾奢华设计与鞋面木兰花印花图案，高雅脱俗，专为那些享受高品质生活的人士打造。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。
- 显示颜色： 白色/白金色/金属色
- 款式： HV1486-100
Nike Vapor 12 Magnolia
14% 折让
穿上这款 Nike Vapor 12 Magnolia 男子硬地球场网球鞋，赢得丰厚的“战利品”。金色耐克勾奢华设计与鞋面木兰花印花图案，高雅脱俗，专为那些享受高品质生活的人士打造。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。结合 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。
缓震回弹，出众脚感
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。
轻装上阵
该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。
稳定出众
结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。
轻盈鞋面
采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。
其他细节
- 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
- 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 白色/白金色/金属色
- 款式： HV1486-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。