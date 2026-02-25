 
Nike Vapor 12 Premium 男子硬地球场网球鞋 - 深夜蓝/淡象牙白/金属银/浅深红

Nike Vapor 12 Premium

男子硬地球场网球鞋

28% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Vapor 12 Premium 男子硬地球场网球鞋，在球场展现耀眼风采。融入银色金属元素鞋带扣，彰显巴黎魅力。该鞋款的出色轻盈度和回弹缓震性能，助你引爆疾速，奋力回击。


  • 显示颜色： 深夜蓝/淡象牙白/金属银/浅深红
  • 款式： HJ6770-500

Nike Vapor 12 Premium

28% 折让

穿上 Nike Vapor 12 Premium 男子硬地球场网球鞋，在球场展现耀眼风采。融入银色金属元素鞋带扣，彰显巴黎魅力。该鞋款的出色轻盈度和回弹缓震性能，助你引爆疾速，奋力回击。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。

其他细节

  • 中足贴合内衬设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入
  • 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡绵中底，缔造轻盈脚感

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 深夜蓝/淡象牙白/金属银/浅深红
  • 款式： HJ6770-500

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。