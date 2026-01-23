Nike Vapor Jet 9.0 美式橄榄球手套（1 副）采用匠心设计，助你轻松接住每一次传球。Magnigrip+ 手掌设计结合焕新升级的袖口，提高灵活性，让你保持亮眼的接球表现。手背采用柔韧的材料，结合大拇指和小拇指背面打孔设计，在你鏖战之际令双手保持清爽。

