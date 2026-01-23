 
多色/青绿/青绿/荧光黄

Nike Vapor Jet 9.0

美式橄榄球手套（1 副）

¥549

Nike Vapor Jet 9.0 美式橄榄球手套（1 副）采用匠心设计，助你轻松接住每一次传球。Magnigrip+ 手掌设计结合焕新升级的袖口，提高灵活性，让你保持亮眼的接球表现。手背采用柔韧的材料，结合大拇指和小拇指背面打孔设计，在你鏖战之际令双手保持清爽。


  • 显示颜色： 多色/青绿/青绿/荧光黄
  • 款式： IQ6140-909

其他细节

  • Magnigrip+ 手掌设计，提升抓附力，助力稳稳接球
  • 革新的魔术贴位置设计，在稳固贴合腕部的同时，提升手腕的活动范围
  • 关键位置融入硅胶设计，帮助手指部位的材料保持稳固契合，提升手套佩戴稳定性

产品细节

  • 手掌侧：75% 聚酯纤维/20% 硅胶/5% 氨纶。手背侧：64% 聚酯纤维/15% 硅胶/9% 锦纶/6% 氨纶/6% 聚氨酯 (PU)。其他：40% 聚酯纤维/18% 聚氨酯 (PU)/15% 氯丁橡胶/15% 锦纶/12% 氨纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 多色/青绿/青绿/荧光黄
  • 款式： IQ6140-909

