Nike Vapor Jet 9.0
美式橄榄球手套（1 副）
¥549
Nike Vapor Jet 9.0 美式橄榄球手套（1 副）采用匠心设计，助你轻松接住每一次传球。Magnigrip+ 手掌设计结合焕新升级的袖口，提高灵活性，让你保持亮眼的接球表现。手背采用柔韧的材料，结合大拇指和小拇指背面打孔设计，在你鏖战之际令双手保持清爽。
- 显示颜色： 多色/青绿/青绿/荧光黄
- 款式： IQ6140-909
Nike Vapor Jet 9.0
¥549
Nike Vapor Jet 9.0 美式橄榄球手套（1 副）采用匠心设计，助你轻松接住每一次传球。Magnigrip+ 手掌设计结合焕新升级的袖口，提高灵活性，让你保持亮眼的接球表现。手背采用柔韧的材料，结合大拇指和小拇指背面打孔设计，在你鏖战之际令双手保持清爽。
其他细节
- Magnigrip+ 手掌设计，提升抓附力，助力稳稳接球
- 革新的魔术贴位置设计，在稳固贴合腕部的同时，提升手腕的活动范围
- 关键位置融入硅胶设计，帮助手指部位的材料保持稳固契合，提升手套佩戴稳定性
产品细节
- 手掌侧：75% 聚酯纤维/20% 硅胶/5% 氨纶。手背侧：64% 聚酯纤维/15% 硅胶/9% 锦纶/6% 氨纶/6% 聚氨酯 (PU)。其他：40% 聚酯纤维/18% 聚氨酯 (PU)/15% 氯丁橡胶/15% 锦纶/12% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 多色/青绿/青绿/荧光黄
- 款式： IQ6140-909
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。