Nike Vapor Lite 3
女子硬地球场网球鞋
33% 折让
Vapor Lite，轻盈出众。 Nike Vapor Lite 3 女子硬地球场网球鞋的外底采用橡胶材料打造，助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ2156-101
Nike Vapor Lite 3
33% 折让
Vapor Lite，轻盈出众。 Nike Vapor Lite 3 女子硬地球场网球鞋的外底采用橡胶材料打造，助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
其他细节
- 鞋头融入橡胶材料，缔造高磨损区域的耐穿性
- 网眼设计，塑就舒适透气感受
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 泡绵中底柔软且富有回弹力
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ2156-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。