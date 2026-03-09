Nike Vapor Pro 3
女子硬地球场网球鞋
¥949
Nike Vapor Pro 3 女子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。
- 显示颜色： 氢蓝/白色/氢蓝/金属银
- 款式： IR8252-401
Nike Vapor Pro 3
¥949
Nike Vapor Pro 3 女子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。
灵活前足
前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。
稳稳抓地，快速切入
外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。
脚感升级
沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡棉和外底底纹，改良中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。
凹槽设计
外底底纹搭配弯曲凹槽，提升柔韧灵活性。
出众贴合
中足板带设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋面采用织物与合成材质
- 鞋头融入橡胶材料
- 显示颜色： 氢蓝/白色/氢蓝/金属银
- 款式： IR8252-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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