Nike Vapor Pro 3

¥899

Nike Vapor Pro 3 女子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。别致设计令你仿佛置身风景如画的澳大利亚海岸线，尽情欣赏交织着酸甜色调的海浪。

前足灵活性 前掌搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。 稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 脚感升级 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。 凹槽设计 外底底纹搭配弯曲凹槽，提升柔韧灵活性。 出众贴合 中足板带设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入。