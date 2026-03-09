Nike Vapor Pro 3

¥739 ¥899 17% 折让

Nike Vapor Pro 3 女子红土球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。 该鞋款搭载出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和 Nike Claybreaker 技术，助你在红土球场上发挥出色表现，引爆赛点。

驾驭红土球场 Nike Claybreaker 技术有助提升抓地力，减少外底在红土球场上的粘土情况。 橡胶外底缔造出众抓地力，搭配改良版人字形抓地纹路，助你掌控滑步。 前足灵活性 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，打造出众灵活性。 稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 脚感出众 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。 凹槽设计 外底底纹搭配弯曲凹槽，打造出色柔韧灵活性。 出众贴合 中足板带设计，有助收紧鞋款，打造出众贴合感，助力快速切入。