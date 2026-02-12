Nike Vapor Pro 3

¥729 ¥899 19% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。 该款 Nike Vapor Pro 3 男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，融入适合当代比赛的性能设计，如耐穿橡胶材料。

稳稳抓地，快速切入 外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。 脚感出众 沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。 凹槽设计 外底底纹搭配弯曲凹槽，带来出众柔韧灵活性。 出众贴合 中足板带设计，有助收紧鞋款，带来出众贴合感，助力快速切入。