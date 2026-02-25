 
Nike Vaporfly 4 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋 - 多色/荧光黄/白色/黑

Nike Vaporfly 4

圣诞系列男子公路竞速跑步鞋

轻盈设计，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。Nike Vaporfly 4 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 多色/荧光黄/白色/黑
  • 款式： IM8068-999

Nike Vaporfly 4

轻盈设计，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。Nike Vaporfly 4 圣诞系列男子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

轻盈鞋面

精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。

轻盈泡绵

Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。

轻盈外底

与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。

保持速度

与 Vaporfly 3 相比，全掌型碳纤维 Flyplate 采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。

焕新设计

  • 轻盈中底和外底。
  • 更大的碳板弧度设计。更低的后跟前掌高度差。

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 多色/荧光黄/白色/黑
  • 款式： IM8068-999

