 
Nike Vaporfly 4 女子公路竞速跑步鞋 - 亮深红/泡沫薄荷绿/黑紫/爆炸绿黄

Nike Vaporfly 4

女子公路竞速跑步鞋

10% 折让
  • 显示颜色： 亮深红/泡沫薄荷绿/黑紫/爆炸绿黄
  • 款式： HF6412-600

Nike Vaporfly 4

10% 折让

轻盈设计，在马拉松赛事中提供出众推进感。

Nike Vaporfly 4 女子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。 该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。 这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

保持速度

全掌型碳纤维 Flyplate，提供出众推进感，缔造竞速体验。

出众能量回馈

Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，塑就出众回弹缓震效果，助力突破个人纪录。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。

精制网眼

精制网眼鞋面，缔造舒适感受， 有助减轻鞋身重量，同时提供稳固贴合感。

轻盈感受

中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。

焕新设计

  • 轻盈中底和外底。
  • 更大的碳板弧度设计。
  • 更低的后跟前掌高度差。

产品细节

  • 单鞋重量：约 152 克（女码 39 码）
  • 显示颜色： 亮深红/泡沫薄荷绿/黑紫/爆炸绿黄
  • 款式： HF6412-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。