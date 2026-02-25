Nike Vaporfly 4
男子公路竞速跑步鞋
20% 折让
- 显示颜色： 黑曜石色/波斯紫/深渊绿/白色
- 款式： HF6414-401
Nike Vaporfly 4
20% 折让
轻盈设计，在马拉松赛事中提供出众推进感。
Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。 该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。 这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。
保持速度
全掌型碳纤维 Flyplate，提供出众推进感，缔造竞速体验。
出众能量回馈
Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，塑就出众回弹效果，助力突破个人纪录。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。
精制网眼
精制网眼设计，缔造舒适感受， 有助减轻鞋身重量，同时提供稳固贴合感。
轻盈感受
中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。
焕新设计
- 轻盈中底和外底。
- 更大的碳板弧度设计。
- 更低的后跟前掌高度差。
产品细节
- 单鞋重量：约 190 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 黑曜石色/波斯紫/深渊绿/白色
- 款式： HF6414-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。