Nike Vaporfly 4

¥1,699

轻盈设计，在马拉松赛事中提供出众推进感。

Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。 该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。 这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

保持速度 全掌型碳纤维 Flyplate，提供出众推进感，缔造竞速体验。 出众能量回馈 Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，塑就出众回弹效果，助力突破个人纪录。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。 精制网眼 精制网眼设计，缔造舒适感受， 有助减轻鞋身重量，同时提供稳固贴合感。 轻盈感受 中底从后跟处凸起， 有助减轻鞋身重量，塑就稳定迈步体验。

焕新设计 轻盈中底和外底。

更大的碳板弧度设计。

更低的后跟前掌高度差。