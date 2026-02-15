Nike Vaporfly 4

¥1,799

Nike Vaporfly 4 男子公路竞速跑步鞋设计轻盈，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。穿上 Vaporfly 4，助你一路畅跑。该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。

轻盈鞋面 精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。 轻盈泡绵 Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。 轻盈外底 与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。 保持速度 全掌型碳纤维 Flyplate 在 Vaporfly 3 的基础上采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。

新颖亮点 中底和外底比 Vaporfly 3 更轻。