Nike Vaporfly 4 "Eliud Kipchoge"
基普乔格男子公路竞速跑步鞋
- 显示颜色： 砂岩灰粉/火焰粉/亮橙色/惊喜绿
- 款式： IH0869-605
Nike Vaporfly 4 "Eliud Kipchoge"
轻盈设计，从日常畅跑到马拉松，皆可提供出色推进感。
Nike Vaporfly 4 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋简约利落，助你轻松征服里程。 该鞋款在 Vaporfly 3 的基础上减轻中底和外底的重量，同时不影响性能表现。 这款公路竞速跑步鞋质感轻盈，缔造出众推进感，无论是日常畅跑还是马拉松，皆可轻松驾驭。
设计揭秘
埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，鞋款设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。 精选配色的灵感源于他的家族，设计感耐克勾标志象征着团队的力量。 “No Human is Limited”（人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。
轻盈鞋面
精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时提供稳定贴合感。 缩小后跟设计，进一步减轻鞋身重量。
轻盈泡绵
Nike ZoomX 泡绵轻盈非凡，缔造出众回弹缓震性能。 中底略微缩小，为后跟至鞋头区域提供出色能量回馈，营造出众回弹体验。
轻盈外底
与 Vaporfly 3 相比，该鞋款采用更轻的橡胶设计，有助减轻外底重量。
保持速度
与 Vaporfly 3 相比，全掌型碳纤维 Flyplate 采用更大的碳板弧度设计和更低的后跟前掌高度差，在比赛日为你提供出色推进感。
焕新设计
- 轻盈中底和外底。
- 更大的碳板弧度设计。
- 更低的后跟前掌高度差。
产品细节
- 单鞋重量：约 190 克（男码 44 码）
