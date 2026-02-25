 
Nike Varsity Elite 双肩包 - 大学红/黑/黑

Nike Varsity Elite

双肩包

20% 折让

Nike Varsity Elite 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。


  • 显示颜色： 大学红/黑/黑
  • 款式： HM9965-657

其他细节

  • 肩带融入 Air Max 技术，提升舒适度
  • 顶部拉链口袋添加柔软衬里，为重要物件提供出色防护
  • 背面设有拉链隔层，可容纳大部分笔记本电脑

产品细节

  • 尺寸：50 x 30 x 22 厘米
  • 容积：约 21 升
  • 重量：约 770 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
