Nike Varsity Elite "Kay Yow"
双肩包
¥649
售罄：
此配色当前无货
提高人们对 Kay Yow 癌症基金会的认识，并在球场内外发挥积极影响。Nike Varsity Elite "Kay Yow" 双肩包采用匠心设计，大号主袋助你轻松收纳篮球运动所需装备。正面口袋，便于快速存取小物件；底部口袋，可将汗湿衣物和脏鞋分开收纳。设有行李箱套带，方便在前往客场比赛途中将双肩包固定在行李箱上。
- 显示颜色： 亚紫粉/浆果红/金属银
- 款式： HV6635-684
其他细节
- 肩带融入 Air Max 技术，提升舒适度
- 背面设有拉链隔层，可容纳大部分笔记本电脑
- 可扩展式左侧口袋，便于随身携带补水用具
产品细节
- 尺寸：50 x 30 x 22 厘米
- 容积：约 21 升
- 重量：约 780 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
