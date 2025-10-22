Nike Varsity Leather (PSV)
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Varsity Leather (PSV) 幼童运动童鞋，加入摘星小队。低帮鞋款经匠心打造，经久耐穿，助力尽情玩乐。柔软缓震配置为成长中的小宝贝们助力，让他们在迈步中发挥潜能。
- 显示颜色： 尘光子色/白色/透明粉
- 款式： CN9393-002
星星元素，迅疾表现
出众质感
皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性，且便于清洁。
快速穿脱
可调节固定带，方便鞋款轻松穿脱。
出色抓地力
橡胶外底搭配模压星星底纹，打造星空外观，同时兼具牢固抓地力。
出众缓震
柔软泡绵，塑就缓震迈步体验；鞋口和鞋舌采用衬垫设计，缔造柔软舒适的穿着感受。
产品细节
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
