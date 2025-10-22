 
Nike Varsity Leather (PSV) 幼童运动童鞋 - 尘光子色/白色/透明粉

穿上 Nike Varsity Leather (PSV) 幼童运动童鞋，加入摘星小队。低帮鞋款经匠心打造，经久耐穿，助力尽情玩乐。柔软缓震配置为成长中的小宝贝们助力，让他们在迈步中发挥潜能。


  • 显示颜色： 尘光子色/白色/透明粉
  • 款式： CN9393-002

星星元素，迅疾表现

穿上 Nike Varsity Leather (PSV) 幼童运动童鞋，加入摘星小队。低帮鞋款经匠心打造，经久耐穿，助力尽情玩乐。柔软缓震配置为成长中的小宝贝们助力，让他们在迈步中发挥潜能。

出众质感

皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性，且便于清洁。

快速穿脱

可调节固定带，方便鞋款轻松穿脱。

出色抓地力

橡胶外底搭配模压星星底纹，打造星空外观，同时兼具牢固抓地力。

出众缓震

柔软泡绵，塑就缓震迈步体验；鞋口和鞋舌采用衬垫设计，缔造柔软舒适的穿着感受。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 尘光子色/白色/透明粉
  • 款式： CN9393-002

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。