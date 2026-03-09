Nike Velocity
男子长袖高尔夫翻领T恤
30% 折让
Nike Velocity 男子长袖高尔夫翻领T恤采用柔软针织棉料，融入现代高尔夫风格，在球场内外营造出众包覆效果，尽显百搭实穿风范。
- 显示颜色： 黑曜石色/加农绿/浅土褐/加农绿
- 款式： HM5652-451
产品细节
- 100% 棉
- 梭织衣领
- 双扣式前襟设计
- 加长后身下摆
- 左袖口刺绣 Swoosh 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
