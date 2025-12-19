 
Nike Velocity 男子长袖高尔夫翻领T恤 - 黑曜石色/加农绿/浅土褐/加农绿

Nike Velocity

男子长袖高尔夫翻领T恤

¥699

Nike Velocity 男子长袖高尔夫翻领T恤采用柔软针织棉料，融入现代高尔夫风格，在球场内外营造出众包覆效果，尽显百搭实穿风范。


  • 显示颜色： 黑曜石色/加农绿/浅土褐/加农绿
  • 款式： HM5652-451

Nike Velocity

¥699

Nike Velocity 男子长袖高尔夫翻领T恤采用柔软针织棉料，融入现代高尔夫风格，在球场内外营造出众包覆效果，尽显百搭实穿风范。

产品细节

  • 100% 棉
  • 梭织衣领
  • 双扣式前襟设计
  • 加长后身下摆
  • 左袖口刺绣 Swoosh 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/加农绿/浅土褐/加农绿
  • 款式： HM5652-451

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。