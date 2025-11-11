Nike Verbiage
婴童运动短袜 (3 双)
¥79
Nike Verbiage 婴童运动短袜 (3 双) 采用柔软棉混纺材料结合平纹针织结构，巧搭袜底抓附图案，帮助稳固小脚丫，让运动小将自己站起来，轻松学步，不动声色地彰显个性风采。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： FZ9966-663
其他细节
袜底添加硅胶抓附图案，帮助小宝贝稳固双足
产品细节
- 内含 3 双运动短袜
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
