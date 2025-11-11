 
Nike Verbiage 婴童运动短袜 (3 双) - 泡沫粉

Nike Verbiage

婴童运动短袜 (3 双)

¥79

Nike Verbiage 婴童运动短袜 (3 双) 采用柔软棉混纺材料结合平纹针织结构，巧搭袜底抓附图案，帮助稳固小脚丫，让运动小将自己站起来，轻松学步，不动声色地彰显个性风采。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： FZ9966-663

其他细节

袜底添加硅胶抓附图案，帮助小宝贝稳固双足

产品细节

  • 内含 3 双运动短袜
  • 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： FZ9966-663

