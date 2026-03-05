Nike Victory 2

¥869 ¥1,299 33% 折让

碳纤维结合 Air Zoom 缓震配置和 ZoomX 泡棉，助你爆发疾速。

Nike Victory 2 男子田径长跑钉鞋为长距离跑匠心打造，助力跑出迅疾之姿。从碳纤维 Flyplate 到 Air Zoom 缓震配置，再到轻盈回弹的 ZoomX 中底，鞋款集众多出众设计于一身，助你轻松超越自我。Atomknit 鞋面、中足绳线包覆设计结合富有支撑力的鞋底，有助营造鞋款在转弯时的稳定性和掌控力。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计，铸就出众稳定性，助你加足马力畅跑。

直道飞奔，稳定可靠

该鞋款的鞋底富有支撑力，助力双足保持稳定。采用四颗鞋钉的设计。匠心鞋头内侧鞋底，这有助于跑者在直道和弯道飞奔时畅享稳固脚感。

引爆疾速

全掌型碳纤维 Flyplate 经精心调整，与支撑系统的基底相契合。碳纤维 Flyplate 外形流畅，硬度适中，为你带来出色推进感，打造出色迈步体验。轻盈外底材料，回弹出众，为抓地外底带来出色耐穿性。

轻盈鞋面

AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本，采用轻盈的流线贴合设计，缔造出众透气性。针织结构结合中足绳线包覆设计，打造轻盈鞋面。