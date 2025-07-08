 
Nike Victory Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心 - 绣球花紫/黑

Nike Victory

Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心

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Nike Victory Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心是一款柔软非凡、富有弹性的球场基本装备，可导湿速干，助你心无旁骛，专注赛场。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 绣球花紫/黑
  • 款式： CV7573-515

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舒适非凡，助力发球

Nike Victory Dri-FIT 大童（女孩）速干网球背心是一款柔软非凡、富有弹性的球场基本装备，可导湿速干，助你心无旁骛，专注赛场。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软而富有弹性
  • 背面镂空设计，增强高热区域透气性

产品细节

  • 工字美背设计
  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 绣球花紫/黑
  • 款式： CV7573-515

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