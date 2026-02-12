Nike Victory
Dri-FIT 男子速干高尔夫连帽衫
23% 折让
Nike Victory Dri-FIT 男子速干高尔夫连帽衫采用匠心设计，不仅仅适用于球场。高弹面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，开启活力体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM5646-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 正面口袋添加网眼布衬里
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HM5646-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
