Nike Victory Pro 4
男/女高尔夫球鞋（宽版）
12% 折让
穿上 Nike Victory Pro 4 男/女高尔夫球鞋（宽版），掌控挥杆速度。根据全力以赴的精英运动员的运动解析，匠心打造全新 Fly Wing，在向下挥杆时，帮助提升挥杆速度，并在完成挥杆后保持出色稳定性，助你稳固站姿，打上果岭。
- 显示颜色： 浅卡其/榛果褐/黑
- 款式： HM9220-200
Nike Victory Pro 4
12% 折让
穿上 Nike Victory Pro 4 男/女高尔夫球鞋（宽版），掌控挥杆速度。根据全力以赴的精英运动员的运动解析，匠心打造全新 Fly Wing，在向下挥杆时，帮助提升挥杆速度，并在完成挥杆后保持出色稳定性，助你稳固站姿，打上果岭。
稳稳力挺
鞋款外侧采用 Fly Wing 设计，帮助加速挥杆。该结构将中底与鞋面连接起来，实现出众的侧向稳定性。Cushlon 泡棉中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。
触感柔软
合成材质鞋面触感柔软，稳固贴合。
稳固支撑
Dynamic Fit 动态贴合系统在足部两侧提供专属支撑力，助你保持平稳站姿。
出众贴合
根据运动员反馈研发全新鞋框，塑就出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造舒适感受。
强劲抓地
外底九颗鞋钉结合抓地底纹设计，缔造出众抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 浅卡其/榛果褐/黑
- 款式： HM9220-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。