Nike Victory Tour 4 x Eastside Golf

¥1,119 ¥1,399 20% 折让

Nike Victory Tour 4 x Eastside Golf 男/女高尔夫球鞋（宽版）从天空汲取设计灵感，专为球场匠心打造。优质鞋面呈现微妙天空柔光效应​​​，耐克勾标志与底板缀以蓝色镀铬装饰，宛若平流层光影折射。带钉外底搭配碳纤维板，专为提升草地球场运动表现而设计，在提供出色稳定性的同时，亦彰显 Nike 与 Eastside Golf 经典联名风范。Eastside Golf 作为休闲生活品牌，不拘于高尔夫运动本身。此次联名旨在重新定义高尔夫与时尚及日常生活的联结方式。

Nike x Eastside Golf

Nike 与 Eastside Golf 合作推出的“Take Flight”系列喻示高尔夫与社群比肩云端，共赴新高。此番合作不仅突破高尔夫运动疆界，还重塑其未来标准。“Take Flight”的设计灵感源于苍穹，激励人们在高尔夫与人生征途上不断飞跃，凌空翱翔。

挥杆迈步，自如切换

Flyplate 技术，兼顾水平运动灵活性和垂直运动所需硬度，令你畅享柔软迈步体验和稳固挥杆感受。

出色支撑

内部 Dynamic Fit 动态贴合系统的设计灵感源自安全带，为关键部位提供恰到好处的支撑效果。泡绵中底，提供恰到好处的舒适度和稳定性。

柔软鞋面

合成材质鞋面，舒适耐穿。

出众贴合

根据运动员反馈研发全新鞋框，打造出众版型和贴合脚感。后跟加垫设计，缔造出色缓震效果。

出众抓附

外底搭配九颗鞋钉，抓地底纹缔造出众抓地力。