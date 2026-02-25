Nike Vomero 18
耐克迈柔女子公路跑步鞋
22% 折让
- 显示颜色： 浅卡其/君王/亮深红/黑紫
- 款式： IM6702-258
Nike Vomero 18
22% 折让
双层缓震配置，塑就柔软舒适的迈步体验。Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，柔软缓震，迈步回弹。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
精制网眼设计
鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。
双密度中底
ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，缔造柔软舒适的迈步感受。
外底橡胶贴片
外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
柔软里料
鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。
焕新设计
- ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上
- 与前代 React 泡绵相比，ReactX 泡绵的能量回馈高出 13%
- 柔软泡绵鞋口
- 中底“弧形摇杆”设计
产品细节
- 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅卡其/君王/亮深红/黑紫
- 款式： IM6702-258
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。