 
Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋 - 山峰白/中柔粉/金属银/山峰白

Nike Vomero 18

耐克迈柔女子公路跑步鞋

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡棉，结合轻盈 ZoomX 泡棉，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。


  • 显示颜色： 山峰白/中柔粉/金属银/山峰白
  • 款式： IR2985-121

双层缓震设计，带来柔软舒适的步履体验。

精制网眼设计

鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。

双密度中底

ZoomX 泡棉叠加于 ReactX 泡棉之上，缔造柔软舒适的迈步感受。

外底橡胶贴片

外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

柔软里料

鞋舌结合柔软里料，舒适贴合。

新颖亮点：

  • ZoomX 泡棉叠加于 ReactX 泡棉之上。
  • 与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
  • 柔软泡棉鞋口。
  • 中底“弧形摇杆”设计。

产品细节

  • 单鞋重量：约 263 克（女码 39 码）
