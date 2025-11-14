双层缓震配置，塑就柔软舒适的迈步体验。Nike Vomero 18 耐克迈柔女子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，柔软缓震，迈步回弹。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

