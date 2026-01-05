 
Nike Vomero 18 耐克迈柔男子公路跑步鞋 - 白色/冰川蓝/透明粉/黑

耐克迈柔男子公路跑步鞋

  • 显示颜色： 白色/冰川蓝/透明粉/黑
  • 款式： IM6676-104

叠层缓震配置，塑就柔软舒适的迈步体验。Nike Vomero 18 耐克迈柔男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，结合轻盈 ZoomX 泡绵，塑就柔软缓震的迈步体验。抓地底纹经焕新打造，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

精制网眼设计

鞋面采用精制网眼设计，柔软透气。

双密度中底

ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，ReactX 泡绵能量回馈在前代 React 泡绵的基础上高出 13%，缔造柔软舒适的迈步体验。

外底橡胶贴片

外底橡胶贴片，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

柔软衬垫

柔软鞋舌和里料，舒适贴合。

焕新设计

  • ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上
  • 柔软泡绵鞋口
  • 弧形摇杆设计

产品细节

  • 单鞋重量：约 325 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

