Nike Vomero 18 GORE-TEX

耐克迈柔女子反光装饰防水公路跑步鞋

海藻绿/浅柠色/明黄/海藻绿
淡象牙白/足球灰/日晷黄/红杉绿
黑/煤黑
防水技术结合出众缓震性能，助你在潮湿天气中畅享舒适迈步体验。Nike Vomero 18 GORE-TEX 耐克迈柔女子反光装饰防水公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，其上叠加轻盈 ZoomX 泡绵，缔造非凡舒适感受。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。

匠心鞋面

防水 GORE-TEX 里料结合匠心网眼布，帮助双足保持干爽。

双密度中底

ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，缔造柔软舒适的迈步感受。

Storm-Tread 外底

Storm-Tread 外底提供可驾驭湿滑天气的强劲抓地力。

其他细节

  • 防水 GORE-TEX 材料结合织物鞋面
  • ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 单鞋重量：约 268 克（女码 39 码）
