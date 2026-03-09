Nike Vomero 18 GORE-TEX
耐克迈柔女子反光装饰防水公路跑步鞋
12% 折让
- 显示颜色： 海藻绿/浅柠色/明黄/海藻绿
- 款式： HQ7002-300
Nike Vomero 18 GORE-TEX
12% 折让
防水技术结合出众缓震性能，助你在潮湿天气中畅享舒适迈步体验。Nike Vomero 18 GORE-TEX 耐克迈柔女子反光装饰防水公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。中底搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，其上叠加轻盈 ZoomX 泡绵，缔造非凡舒适感受。采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节，助你从容应对不良天气因素。
匠心鞋面
防水 GORE-TEX 里料结合匠心网眼布，帮助双足保持干爽。
双密度中底
ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上，缔造柔软舒适的迈步感受。
Storm-Tread 外底
Storm-Tread 外底提供可驾驭湿滑天气的强劲抓地力。
其他细节
- 防水 GORE-TEX 材料结合织物鞋面
- ZoomX 泡绵叠加于 ReactX 泡绵之上
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 单鞋重量：约 268 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 海藻绿/浅柠色/明黄/海藻绿
- 款式： HQ7002-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。