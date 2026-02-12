 
Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童反光装饰运动鞋 - 暗烟灰/暗烟灰/烟灰/暗烟灰

Nike Vomero 5

耐克小迈柔大童反光装饰运动鞋

19% 折让

上脚 Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童反光装饰运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。


  • 显示颜色： 暗烟灰/暗烟灰/烟灰/暗烟灰
  • 款式： IB3812-001

Nike Vomero 5

19% 折让

上脚 Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童反光装饰运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。

其他细节

  • 反光细节，让运动鞋闪耀夺目
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，缔造出色支撑性能
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗烟灰/暗烟灰/烟灰/暗烟灰
  • 款式： IB3812-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。