 
Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童运动鞋 - 浅军械蓝/帆白/灰石板蓝/白色

Nike Vomero 5

耐克小迈柔大童运动鞋

27% 折让

上脚 Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。足底柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/帆白/灰石板蓝/白色
  • 款式： IB8889-411

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，打造出众耐穿性
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 24

    36.5: 鞋内长 24.5

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25.2

    38.5: 鞋内长 25.5

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

