Nike Vomero 5
耐克小迈柔大童运动鞋
27% 折让
上脚 Nike Vomero 5 耐克小迈柔大童运动鞋，畅享舒适缓震体验和醒目风范，助力开启新征程。足底柔软泡绵搭配织物、合成材质和塑料材质装饰，塑就本季出众潮鞋。
- 显示颜色： 浅军械蓝/帆白/灰石板蓝/白色
- 款式： IB8889-411
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，打造出众耐穿性
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.5
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.5
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
