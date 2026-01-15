Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔女子公路跑步鞋
¥1,349
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡绵缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。加高全掌型 ZoomX 泡绵，搭配 Nike 的回弹缓震材料，缔造舒适非凡的日常公路跑步体验。此外，网眼鞋面采用透气纱线制成，并结合别致缝线，干爽舒适。
- 显示颜色： 淡象牙白/椰奶色/大学蓝/霞光粉
- 款式： IQ1154-161
柔软鞋面
精制网眼鞋面，柔软透气。
ZoomX 泡绵中底
回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
- 鞋面缝线细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 淡象牙白/椰奶色/大学蓝/霞光粉
- 款式： IQ1154-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
