Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔女子公路跑步鞋
¥1,299
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋搭载全掌型泡棉缓震配置，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。全掌型 ZoomX 泡棉是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。
- 显示颜色： 山峰白/灰黑/金属银/山峰白
- 款式： IR2986-121
柔软鞋面
网眼鞋面，柔软透气。
ZoomX 泡棉中底
回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
