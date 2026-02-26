 
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋 - 山峰白/石膏色/大学橙/金属银

Nike Vomero Plus

耐克超级迈柔女子公路跑步鞋

13% 折让
  • 显示颜色： 山峰白/石膏色/大学橙/金属银
  • 款式： IM5020-100

Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋采用轻盈回弹的加高泡绵中底，打造非凡缓震性能，为你带来缓震出色的新体验。全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，缔造舒适非凡的日常跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，舒适贴合。

ZoomX 泡绵中底

回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色的能量回馈。

柔软鞋面

精制网眼鞋面，柔软透气。

强劲抓地

外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

产品细节

  • 单鞋重量：约 242 克（女码 39 码）
  • 织带鞋眼，可供自主调节贴合感
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。