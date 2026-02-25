Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔男子公路跑步鞋
13% 折让
- 显示颜色： 大学灰/浅铁矿石灰/橡皮中褐/中灰
- 款式： HV8150-005
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus 耐克迈柔男子公路跑步鞋中底采用轻盈回弹的加高泡绵，缔造出众缓震性能，为你带来缓震出色的新体验。 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，缔造舒适非凡的日常跑步体验。 精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，舒适贴合。
ZoomX 泡绵中底
回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色的能量回馈。
柔软鞋面
精制网眼鞋面，柔软透气。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
- 织带鞋眼，可供自主调节贴合感
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
