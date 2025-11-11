Nike Vomero Plus

¥1,399

Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，搭载全掌型回弹泡绵，舒适非凡，缔造柔软脚感，为你带来缓震出色的新体验。全掌型 ZoomX 泡绵是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。

柔软鞋面 精制网眼鞋面，柔软透气。 全掌型 ZoomX 泡绵中底 回弹出众的 ZoomX 缓震配置带来出色的能量回馈，缔造柔软舒适的迈步体验。 强劲抓地 外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。