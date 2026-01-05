Nike Vomero Plus 耐克迈柔男子公路跑步鞋中底采用轻盈回弹的加高泡绵，缔造出众缓震性能，为你带来缓震出色的新体验。 全掌型 ZoomX 泡绵回弹出众，缔造舒适非凡的日常跑步体验。 精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，舒适贴合。

