Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔男子公路跑步鞋
¥1,349
为你带来缓震出色的新体验。该鞋款采用加高全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色的回弹性能，缔造舒适非凡的日常跑步体验。此外，采用网眼设计的柔软鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
- 款式： IM3985-001
为你带来缓震出色的新体验。该鞋款采用加高全掌型 ZoomX 泡绵，提供出色的回弹性能，缔造舒适非凡的日常跑步体验。此外，采用网眼设计的柔软鞋面饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。
柔软鞋面
鞋面采用网眼设计，柔软透气。
ZoomX 泡绵中底
回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来出色能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
- 织带鞋带环
- 反光细节
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/煤黑/金属暗灰
- 款式： IM3985-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
