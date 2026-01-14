Nike Vomero Plus By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,399
Nike Vomero Plus By You 专属定制女子公路跑步鞋提供多种定制选项和出众缓震效果，助你自在挥洒创意，尽情解锁里程。随心定制配色，再搭配加高全掌型 ZoomX 泡绵，缔造出色回弹响应性能，助你畅享非凡舒适的迈步体验。透气网眼鞋面舒适贴合，缤纷色彩由你挑选。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ1023-900
柔软鞋面
精制网眼鞋面，柔软透气。
ZoomX 泡绵中底
回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来澎湃能量回馈。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
其他细节
织带鞋带环，可供自主调节贴合感
产品细节
- 重量：约 242 克（女码 39 码）
- 后跟前掌高度差：10 毫米
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
