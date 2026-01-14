 
Nike Vomero Plus By You 专属定制女子公路跑步鞋 - 多色/多色

Nike Vomero Plus By You

专属定制女子公路跑步鞋

¥1,399

Nike Vomero Plus By You 专属定制女子公路跑步鞋提供多种定制选项和出众缓震效果，助你自在挥洒创意，尽情解锁里程。随心定制配色，再搭配加高全掌型 ZoomX 泡绵，缔造出色回弹响应性能，助你畅享非凡舒适的迈步体验。透气网眼鞋面舒适贴合，缤纷色彩由你挑选。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ1023-900

柔软鞋面

精制网眼鞋面，柔软透气。

ZoomX 泡绵中底

回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，带来澎湃能量回馈。

强劲抓地

外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。

其他细节

织带鞋带环，可供自主调节贴合感

产品细节

  • 重量：约 242 克（女码 39 码）
  • 后跟前掌高度差：10 毫米
