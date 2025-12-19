Nike Vomero Plus With Swarovski® Crystals

¥1,599

Nike Vomero Plus With Swarovski® Crystals 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵缓震配置，缔造柔软非凡的舒适体验。

为你带来缓震出色的新体验。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。全掌型 ZoomX 泡绵是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。

柔软鞋面 精制网眼鞋面，柔软透气。 全掌型 ZoomX 泡绵中底 回弹出众的 ZoomX 缓震配置带来出色的能量回馈，缔造柔软舒适的迈步体验。 强劲抓地 外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。