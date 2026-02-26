Nike Vomero Plus With Swarovski® Crystals
耐克超级迈柔女子公路跑步鞋
14% 折让
为你带来缓震出色的新体验。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。全掌型 ZoomX 泡绵是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/空间蓝
- 款式： IM7389-499
Nike Vomero Plus With Swarovski® Crystals
14% 折让
Nike Vomero Plus With Swarovski® Crystals 耐克超级迈柔女子公路跑步鞋采用全掌型泡绵缓震配置，缔造柔软非凡的舒适体验。
为你带来缓震出色的新体验。鞋面 Swoosh 缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩表现。全掌型 ZoomX 泡绵是 Nike 回弹缓震性能出色的材料，赋予你舒适非凡的日常公路跑步体验。精制网眼鞋面采用柔软透气纱线制成，塑就干爽舒适的贴合脚感。
柔软鞋面
精制网眼鞋面，柔软透气。
全掌型 ZoomX 泡绵中底
回弹出众的 ZoomX 缓震配置带来出色的能量回馈，缔造柔软舒适的迈步体验。
强劲抓地
外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力。
产品细节
- 单鞋重量：约 230 克（女码 39 码）
- 织带鞋眼，可供自主调节贴合感
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/空间蓝
- 款式： IM7389-499
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。