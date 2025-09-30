前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。

Nike Vomero Premium 耐克顶级迈柔公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。 两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，包裹有柔软回弹的 ZoomX 泡绵，助你在日常公路跑中畅享舒适非凡的迈步体验。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。

