Nike Vomero Premium

¥1,649

Nike Vomero Premium Realtree® 耐克顶级迈柔男子公路跑步鞋搭载两个 Air Zoom 缓震配置，塑就柔软迈步体验，打造非凡缓震性能。两个 Air Zoom 缓震配置带来出色能量回馈，结合回弹出众的 ZoomX 泡绵，中底饰有 REALTREE® 迷彩图案。这是我们缓震性能和舒适性出色的鞋款，帮助释放你的畅跑潜力。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。

透气鞋面 精制网眼鞋面，柔软透气。 舒适中底 采用轻盈回弹的全掌型 ZoomX 泡绵中底。前足和后跟各配一个 Air Zoom 缓震配置，带来出色能量回馈。 强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配华夫格底纹，铸就非凡抓地力。