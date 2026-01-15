Nike Waffle Racer
男子运动鞋
¥649
穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合别致配色和舒适泡绵中底等现代元素。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/帆白/深藏青
- 款式： IM8658-100
Nike Waffle Racer
¥649
穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合别致配色和舒适泡绵中底等现代元素。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就复古外观和质感
- 泡绵中底，兼具回弹缓震与出色支撑
- 橡胶华夫格外底经久耐穿，出色的抓地力可驾驭多种地面
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/帆白/深藏青
- 款式： IM8658-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。