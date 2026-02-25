 
Nike Waffle Racer 男子运动鞋 - 典雅托帕石色/帆白/椰奶色/体育场绿

Nike Waffle Racer

男子运动鞋

15% 折让

穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合别致配色和舒适泡绵中底等现代元素。


  • 显示颜色： 典雅托帕石色/帆白/椰奶色/体育场绿
  • 款式： IM8658-700

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就复古外观和质感
  • 泡绵中底，兼具回弹缓震与出色支撑
  • 橡胶华夫格外底经久耐穿，出色的抓地力可驾驭多种地面

产品细节

