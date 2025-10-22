Nike Waffle Racer Crater 女子运动鞋融合坑状泡绵与 Nike Grind 橡胶细节，缔造出色耐穿性，彰显运动风范。坑状泡绵中底采用泡绵和 Nike Grind 橡胶混合材料制成，塑就别致风格；斑点华夫格外底由 Nike Grind 橡胶制成，令每双运动鞋别具一格且经久耐穿。

