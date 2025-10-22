Nike Waffle Racer Crater
女子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Waffle Racer Crater 女子运动鞋融合坑状泡绵与 Nike Grind 橡胶细节，缔造出色耐穿性，彰显运动风范。坑状泡绵中底采用泡绵和 Nike Grind 橡胶混合材料制成，塑就别致风格；斑点华夫格外底由 Nike Grind 橡胶制成，令每双运动鞋别具一格且经久耐穿。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/黑/队红
- 款式： CT1983-103
出色减震
其他细节
- 舒适坑状泡绵中底柔软非凡，华夫格外底焕新搭配大号凸起纹路，为运动风外观增添出色耐穿性
- 鞋面融合翻毛皮和斜纹材料，打造富有层次感的时尚外观
- 采用革新版华夫格底纹，向传统华夫格鞋底致敬，铸就可驾驭多种地面的非凡抓地力
产品细节
- 荧光黄鞋垫，舒适非凡；同时，按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
