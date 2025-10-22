 
Nike Waffle Racer Crater 女子运动鞋 - 山峰白/尘光子色/黑/队红

Nike Waffle Racer Crater

女子运动鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Waffle Racer Crater 女子运动鞋融合坑状泡绵与 Nike Grind 橡胶细节，缔造出色耐穿性，彰显运动风范。坑状泡绵中底采用泡绵和 Nike Grind 橡胶混合材料制成，塑就别致风格；斑点华夫格外底由 Nike Grind 橡胶制成，令每双运动鞋别具一格且经久耐穿。


  • 显示颜色： 山峰白/尘光子色/黑/队红
  • 款式： CT1983-103

Nike Waffle Racer Crater

¥799

出色减震

Nike Waffle Racer Crater 女子运动鞋融合坑状泡绵与 Nike Grind 橡胶细节，缔造出色耐穿性，彰显运动风范。坑状泡绵中底采用泡绵和 Nike Grind 橡胶混合材料制成，塑就别致风格；斑点华夫格外底由 Nike Grind 橡胶制成，令每双运动鞋别具一格且经久耐穿。

其他细节

  • 舒适坑状泡绵中底柔软非凡，华夫格外底焕新搭配大号凸起纹路，为运动风外观增添出色耐穿性
  • 鞋面融合翻毛皮和斜纹材料，打造富有层次感的时尚外观
  • 采用革新版华夫格底纹，向传统华夫格鞋底致敬，铸就可驾驭多种地面的非凡抓地力

产品细节

  • 荧光黄鞋垫，舒适非凡；同时，按重量计算，该鞋款采用至少 20% 的再生材料
  • 显示颜色： 山峰白/尘光子色/黑/队红
  • 款式： CT1983-103

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。